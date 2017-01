Pub

No médio prazo, a empresa quer conseguir 200 parceiros e, chegando a líder de mercado, ter encomendas na ordem das 80 mil por ano

Janeiro marca o arranque da Interflora em Portugal. Atualmente com quase 60 parceiros nacionais, a empresa de distribuição de flores pretende chegar perto dos 200 no médio prazo. "Nós já trabalhávamos com alguns floristas portugueses, como membros individuais. A diferença é que agora decidimos criar uma unidade nacional em Portugal", explica ao Dinheiro Vivo Eduardo Gonzalez, CEO da Interflora Espanha, que será também o responsável pela Interflora Portugal.

