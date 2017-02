Pub

Governo apresenta hoje o programa que pretende reforçar clusters, centros tecnológicos e "laboratórios colaborativos".

Promover as ligações entre o tecido empresarial, as universidades e politécnicos e os centros tecnológicos para reforçar a competitividade das empresas através da valorização dos produtos nacionais, do aumento da inovação e da melhoria da sua inserção nas cadeias de valor internacionais. Este é, em síntese, o objetivo do Interface, um programa transversal aos ministérios da Economia, da Ciência, do Trabalho, do Planeamento e do Ambiente, e que vai ser hoje apresentado. No total, o programa terá uma dotação de 1.400 milhões de euros nos próximos seis anos, segundo avança hoje a Lusa.

