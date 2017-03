Pub

85% dos executivos mundiais inquiridos pelo Accenture vão investir em componentes de Inteligência Artificial nos próximos três anos

Lembra-se do filme Inteligência Artificial, realizado por Steven Spielberg em 2001, mesmo ao virar do milénio? Nele os robôs pareciam humanos a tal ponto de se confundirem com pessoas de carne e osso, quer em interação quer em sentimentos. Ou então do Blade Runner, de 1982, em que os carros voadores eram uma realidade, ou até mesmo do Matrix, Relatório Minoritário, entre tantos outros de ficção científica? Qualquer uma destas películas se centrava na temática da Inteligência Artificial, ou seja, em dar capacidades humanas às máquinas. E fizeram história no cinema.

A grande questão é que atualmente, como alerta António Brancal Ribeiro, senior manager da Accenture Tecnhology, já não podemos falar dela como futurismo. "A Inteligência Artificial já não é ficção científica, é hoje uma realidade. Abrange um conjunto bastante díspar de capacidades e tecnologias, mas a sua utilização prática para pessoas e organizações já é possível. A forma como a vamos desenvolver, dependerá muito das próprias organizações".

E várias são as multinacionais que se estão a posicionar neste campo, para não perderem a corrida. Não é por acaso, pois, que depois da Google ter apresentado, em 2014, planos para produzir carros inteiramente autónomos - entretanto anunciou que apenas se ficaria pelo desenvolvimento de software - várias marcas de automóveis, como recentemente a Volkswagen, que anunciou o modelo Sedric como o primeiro totalmente autónomo, apresentem os seus projetos nesta área, perspetivando-se que alguns deles possam circular nas estradas já a partir de 2020.

E não se trata apenas de automóveis: são várias as indústrias, em campos até inimagináveis, a posicionarem-se no mercado da Inteligência Artificial, trazendo o futuro até ao presente.

A Accenture, multinacional de consultoria, com presença direta em Portugal, realiza há uma década o estudo Technology Vision, onde identifica, a nível mundial, as principais tendências na área das tecnologias e como se relacionam com as empresas e organizações.

