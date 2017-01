Pub

Fabricante de processadores dedicou conferência na CES 2017 à realidade virtual, enquanto a Samsung fez um "mea culpa" pelo desastre do Galaxy Note 7.

Numa das conferências mais concorridas e originais deste CES 2017, que abre hoje as portas da exposição, a Intel anunciou que os seus óculos de realidade mista serão lançados no quarto trimestre do ano. Ainda com o nome de código "Project Alloy", os óculos permitem misturar a realidade virtual com o cenário físico em que o utilizador está. É uma convergência de realidade virtual e aumentada, que a Intel manterá como plataforma aberta para que fabricantes e programadores apostem no sistema.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia