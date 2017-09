Pub

Com o ritmo acelerado de pagamentos ao FMI desde 2015, Portugal estará em condições de se livrar das "visitas de monitorização" já em 2019.

As inspeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) a Portugal com o objetivo de "monitorizar" as políticas seguidas e, claro, a capacidade da República em pagar o que deve podem muito bem terminar em 2019, dois anos antes do previsto inicialmente.

