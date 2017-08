Pub

A Crédito y Caución prevê uma redução das insolvências a nível global de 3% este ano e de 2% em 2018, devido à recuperação na zona euro.

O número de insolvências em Portugal, este ano é "cerca de três vezes maior do que em

2007", de acordo com o mais recente relatório divulgado pela Crédito y Caución, que prevê ainda "sólidas reduções de 10,0% e 6,0% este ano e no próximo. "O que poderia reduzir para cerca de 270% dos valores anteriores à crise". Revela também que "o crescimento do PIB em Portugal é o mais rápido numa década".

