Por sector, o comércio por grosso, as indústrias extrativa e transformadora e as telecomunicações destacam-se por registarem menos insolvências.

O número de empresas insolventes está a aumentar, mas o número de constituições de novas firmas também, mostram dados da Iberinform. Nos dois primeiros meses do ano, as insolvências aumentaram 7%, mais do que o registado em 2015 e 2016. Até agora, registam-se 1.356 insolvências. Em fevereiro, porém, o número caiu 6,7% face ao mês homólogo, de 677 para 632 empresas insolventes.

