Tim, Hélio Morais, Roberta Medina e Álvaro Covões são algumas das personalidades que vão avaliar as ideias apresentadas

Os amantes de música têm uma oportunidade de ouro para apresentar as suas melhores ideias para esta indústria. Portugal vai receber o Innovation Music Challenge, uma iniciativa que conta com o apoio da Microsoft Portugal, dos estúdios Abbey Road e do programa de apoio aos sectores cultural e criativo Europa Criativa.

