A economia chinesa cresceu 6,7%, em 2016, o ritmo mais baixo desde 1990, mas dentro da meta definida pelo Governo.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) na China, a segunda economia mundial, registou um aumento de 2,5% em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, revelam dados oficiais do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

