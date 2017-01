Pub

O índice de preços no consumidor (IPC) em Espanha registou no final de janeiro um aumento de 3% em relação a um ano antes.

O índice de preços no consumidor (IPC) em Espanha registou no final de janeiro um aumento de 3% em relação a um ano antes, mais 1,4 pontos percentuais do que em dezembro, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia