O Instituto Nacional de Estatística (INE) está a recrutar entrevistadores para o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

O INE necessita de pessoas com disponibilidade para trabalhar algumas horas por dia (sábados incluídos) e está a recrutar entrevistadores para zonas específicas do país. Os interessados poderão entregar a sua candidatura até 13 de janeiro e terão por missão reunir informação para a edição de 2017 do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR).

