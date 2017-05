Pub

A aceleração em março das exportações e importações, segundo o INE, "refletiu, em parte, efeitos de calendário"

Em março de 2017, as exportações subiram 23,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, e as importações aumentaram 14,6%. Em Fevereiro tinham crescido 8,5% e 9,5%, respetivamente.

