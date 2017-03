Pub

O INE deve confirmar hoje que o PIB cresceu 1,4% no conjunto de 2016 e 0,6% no último trimestre do ano face aos três meses anteriores.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deve confirmar hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no conjunto de 2016 e 0,6% no último trimestre do ano face aos três meses anteriores.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia