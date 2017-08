Pub

Contingente de desempregados e subutilizados é de 903,3 mil pessoas. Taxa de subutilização do trabalho está em 16,6%. São mais 441,9 mil casos

Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estatística (INE) faz as contas ao que pode ser o nível de desemprego em sentido lato da economia, somando aos desempregados outras formas de "subutilização do trabalho". Essa taxa de desemprego em sentido lato, mais alargada, tem vindo a descer, mas ainda assim era de 16,6% no segundo trimestre, praticamente o dobro da taxa de desemprego oficial (8,8%).

