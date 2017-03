Pub

O défice público de 2016 ficou em 2,1% do Produto Interno Bruto, como o governo já tinha acenado várias vezes, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), que faz o apuramento oficial do indicador. A receita do perdão fiscal foi de 588 milhões de euros, ajudando a baixar o défice do ano passado. O governo manteve ainda a previsão de défice para este ano em 1,6% do PIB, com está no Orçamento do Estado (OE2017), informa também o INE.

