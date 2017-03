Pub

Entidade liderada por Pedro Matias junta-se a grupo constituído por mais de 100 empresas e startups

O Instituto Superior de Qualidade (ISQ) é o novo membro do comité estratégico do programa indústria 4.0, a estratégia do Governo para a quarta Revolução Industrial. A entidade liderada por Pedro Matias foi convidada para juntar-se a este grupo, que conta com mais de 100 empresas e startups como Bosch, Siemens, Autoeuropa, Farfetch, Huawei e Altice/PT.

