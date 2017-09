Pub

O IMT recorreu mas os centros de inspeção de Ponte de Lima, Oliveira do Bairro e de Seia vão reabrir, diz o Grupo CIMA e Inspecentro.

O Tribunal Central Administrativo do Norte e o Tribunal Central Administrativo do Sul consideraram ilegais as decisões Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) e do seu Conselho Diretivo de encerrar os centros de inspeção automóvel de Ponte de Lima, Oliveira do Bairro e Seia do Grupo Cima e Inspecentro, do Grupo TAVFER.

