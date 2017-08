Pub

A Impresa está em conversações com pelo menos três potenciais compradores

A Impresa, detentora do jornal Expresso e da SIC, decidiu vender as 13 revistas do grupo, incluindo a Visão, no âmbito de uma reorientação estratégica que passa por se focar no digital e no audiovisual.

