Grupo dono do Expresso quer ainda avançar para a recompra de ações até 2% do capital da Impresa.

A Impresa vai na próxima assembleia geral, a decorrer a 19 de abril, pedir luz verde para avançar com uma emissão de obrigações até 50 milhões de euros, bem como de compra de ações até 2% do capital do grupo dono da SIC e do Expresso.

