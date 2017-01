Pub

Ainda falta contabilizar dezembro, mas até novembro o imposto sobre os jogos sociais já tinha rendido mais 22 milhões de euros do que em 2015

Os portugueses tentam cada vez mais a sua sorte ao jogo. E os cofres públicos agradecem: a receita gerada pelo imposto sobre os jogos ascendeu, entre janeiro e novembro, a 175,5 milhões de euros, mais 22 milhões do que o valor arrecadado no mesmo período de 2015. Ainda faltam apurar os dados de dezembro, mas o ritmo observado ao longo do ano indica que 2016 foi mais rentável e que o imposto do selo sobre o jogo irá também ajudar a baixar o défice das contas públicas.

