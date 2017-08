Pub

Diferencial entre compras e vendas agrava-se no segundo trimestre de 2017 com as importações a avançarem duas vezes mais do que as exportações

Em junho, a balança comercial portuguesa voltou a agravar-se. O défice foi acentuado em 80 milhões de euros, fruto de um crescimento mais elevado das compras ao exterior.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia