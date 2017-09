Pub

Até agosto realizaram-se 236 operações em Portugal no valor de 11,6 mil milhões de euros. É uma subida de 80% face a 2016

Os investidores estrangeiros estão de olho em Portugal e o mercado de compra e venda de empresas não para de crescer. Até agosto, fecharam-se 236 fusões e aquisições (M&A) em Portugal, mais 13,5% do que no mesmo período do ano passado. A dar gás ao mercado está o setor imobiliário, mostram dados do Transactional Track Record (TTR) cedidos ao Dinheiro Vivo.

