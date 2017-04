Pub

Norte-americanos, franceses, ingleses e alemães são os principais investidores estrangeiros em Portugal

O imobiliário afasta, para já, os receios de uma "bolha" em Portugal. Este foi um dos destaques do pequeno-almoço realizado pelo Dinheiro Vivo para discutir com as empresas a situação do mercado no nosso país.

