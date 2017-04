Pub

Há cada vez mais pessoas a pedir uma atualização do valor das casas, de modo a beneficiarem do coeficiente de vetustez e preço por metro quadrado.

No espaço de um ano, o valor patrimonial (VPT) das casas sujeitas ao pagamento do IMI recuou 4,7 mil milhões de euros. Em 2014, o VPT global dos prédios urbanos ascendia a 419,38 mil milhões de euros , mas um ano depois era de 414,68 mil milhões de euros. A descida deve-se ao acréscimo dos pedidos de reavaliação das casas por parte dos seus proprietários e a correções feitas no âmbito do processo geral de avaliação de prédios, realizado em 2012. Este efeito somado, por outro lado, a um aumento do número de isenções fez com que no ano passado a receita do IMI recuasse em cerca de 44 milhões de euros, baixando de 1577 milhões para 1534 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia