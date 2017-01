Pub

O preço por metro quadrado que serve de referência à avaliação das casas para efeitos do IMI vai manter-se nos 603 euros em 2017.

A fixação deste preço é relevante para as casas que sejam transacionadas ou que ao longo de de 20"17 mudem de proprietário titular, porque o valor do metro quadrado, anualmente fixado, é um dos fatores tidos em conta na determinação do valor patrimonial tributário.

