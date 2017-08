Pub

É a segunda feira de emprego que a marca sueca realiza para o MAR Shopping.

Com abertura prevista para 27 de setembro, o MAR Shopping, o centro comercial do complexo IKEA no Algarve, vai realizar uma feira de emprego para recrutar trabalhadores para as suas 110 lojas. A iniciativa terá lugar nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro, das 11h00 às 19h00, junto ao parque de estacionamento exterior da loja IKEA Loulé. É a segunda vez que a marca sueca realiza um recrutamento para o complexo algarvio, sendo que a primeira edição, realizada em maio, recebeu mais de 700 candidaturas.

