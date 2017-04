Pub

Comércio local tem protestado contra o projeto da marca sueca, que contempla uma loja, um centro comercial e um outlet.

É o maior investimento da IKEA em Portugal. O empreendimento no Algarve implicou 200 milhões de euros para a abertura de uma loja, inaugurada na passada quinta-feira, de um centro comercial e de um outlet, que a empresa promete ter prontos no verão e no outono deste ano, respetivamente. Os comerciantes locais não estão satisfeitos. "Nem é a loja da IKEA em si, essa até podia funcionar como âncora e atrair mais gente para a região. O problema são os outros dois espaços", explica Álvaro Viegas, presidente da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia