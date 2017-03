Pub

Conclusões dos oito grupos de trabalho sobre investimento da Tesla em Portugal deverão ser conhecidas a 25 de março

Inovação, disrupção, exploração e adaptação. Estes são os quatro fatores que Portugal tem e que podem convencer o líder da Tesla, Elon Musk, a investir no nosso país. Pelo menos esta é a convicção do movimento "Bring Tesla Gigafactory to Portugal", que esta terça-feira apresentou as conclusões preliminares do estudo iniciado no final de fevereiro e que conta com oito grupos de trabalho.

