Há cada vez mais empresas a precisar de pessoas para funções menos qualificadas e dispostas a empregar pessoas mais velhas.

No ano passado, a taxa de desemprego das pessoas com mais de 45 anos ficou abaixo dos 10%. Desde o final da década passada que isto não sucedia. Ao mesmo tempo, o número de trabalhadores naquela faixa etária recuperou 3,2% face a 2015. Estes números refletem uma tendência que a empresa de recrutamento Adecco começou a sentir no final do ano passado: há cada vez mais empregadores que não olham para a idade quando precisam de pessoas para trabalhar.

