A gigante tecnológica vai permitir a clientes interessados aceder às suas pesquisas e aprender a programar sistemas experimentais.

Com a computação quântica, as empresas dão um passo gigante em direção ao futuro - acelerando de forma significativa todos os processos tecnológicos. Os qubits (bits quânticos) conseguem representar simultaneamente o 0 e o 1, algo que as atuais máquinas em sistema binário não são capazes de fazer, o que permite fazer cálculos muito mais complexos.

