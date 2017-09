Pub

Programa de aceleração lançado em Israel pretende ajudar startups em fase inicial a desenvolver o seu modelo de negócio

Eitan Sella é de Telavive e fez grande parte da sua formação como militar. Fadi Swidan é de Nazaré, no norte de Israel, e foi formado como engenheiro na universidade. Estes dois fazedores conheceram-se em 2014 e aperceberam-se de que era precisar aumentar o contributo dos árabes para o empreendedorismo em Israel, apesar de todas as complicações que existem na região do Médio Oriente. Foi nessa altura que nasceu o Hybrid, programa de aceleração para startups em fase inicial e que tem como único requisito pelo menos um dos fundadores tem de ser árabe, druso ou beduíno.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia