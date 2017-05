Pub

Os lucros do banco britânico caíram para 4,96 mil milhões de dólares e comparam com o valor homólogo de 6,11 mil milhões.

O banco britânico HSBC registou, no primeiro trimestre do ano, um recuo de 19% dos lucros antes de impostos, avança a Reuters. Os lucros caíram para 4,96 mil milhões de dólares e comparam com o valor homólogo de 6,11 mil milhões. Ainda assim, a perda ficou abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para um recuo até aos 4,31 mil milhões.

