O hotel de luxo Viña Vik Millahue, no Chile, escolheu uma inovação lusa da OLI para os seus espaços de banho.

Portugal tem vindo a marcar presença no mundo pelos seus produtos inovadores e diferenciados, que atraem as escolhas dos clientes mais exigentes. Desta vez foi um hotel de luxo Viña Vik Millahue, localizado entre os vinhedos e as montanhas do Vale de Colchagua, no Chile, que escolheu uma inovação lusa da OLI para os seus espaços de banho.

