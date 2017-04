Pub

Nos Açores, os hotéis estão totalmente ocupados. No Porto, as unidades estão a 98%. O Pestana diz que a enchente abrange em todas as regiões

A Páscoa, muito mais do que o Natal, é altura de férias para muitos portugueses. Com a escola em interrupção escolar, várias famílias rumam a Sul para receber os primeiros raios de sol. Mas este ano, o fenómeno vai estender-se com mais força a outras regiões do País.

