No mês do Carnaval, as receitas totais do turismo em Portugal aumentaram 14,4% para os 136,8 milhões de euros

Mais de um milhão de turistas dormiram nos hotéis portugueses em fevereiro. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta segunda-feira os dados da atividade turística e mostram que cerca de 1,1 milhões de hóspedes passaram pelo nosso país em fevereiro, um aumento de 8,6% em comparação com o mesmo mês de 2016. As receitas totais aumentaram 14,4% para os 136,8 milhões de euros.

