Espera-se mais de 1 milhão de turistas no fim de semana de 13 e 14 de maio. Dois mil autocarros vão até Fátima

Todos os anos, o mês de maio leva a Fátima milhares de turistas. Vão a propósito das comemorações que envolvem as aparições e, este ano, as razões são redobradas com a vinda do Papa Francisco. Esperam-se, por isso, um milhão de turistas só para o fim de semana de 13 e 14. Os hotéis estão a receber reservas de peregrinos a mais de uma hora do Santuário.

