Cidade alemã terá sido escolhida em detrimento de Amesterdão (Holanda) e de Frankfurt (Alemanha

O Lloyds, liderado pelo português António Horta Osório, vai transformar os escritórios de Berlim, na sede europeia do banco britânico. Desta forma, a instituição bancária poderá manter-se dentro da União Europeia e atenuar os efeitos do processo de saída do Reino Unido da região (Brexit).

