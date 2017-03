Pub

Os dois portugueses são candidatos para assumir a presidência executiva do banco britânico

Mark Tucker, o homem escolhido para chairman do HSBC vai ter como primeira grande missão a escolha do novo presidente executivo do maior banco europeu. E, avança a agência Reuters, os portugueses António Horta Osório e António Simões estão entre as possíveis escolhas para o lugar.

