Pub

O presidente não-executivo da Tesco, John Allan, fez declarações polémicas e há já quem apele ao boicote aos supermercados da marca.

O presidente não-executivo da maior cadeia de supermercados britânica, a Tesco, disse que estava a brincar depois de ter dito a numa conferência que os homens brancos eram uma "espécie ameaçada" nos conselhos de administração do Reino Unido.

John Allan, que é presidente não-executivo da Tesco desde 2015, disse na conferência da Retail Week Live no início da semana que as mulher e as pessoas de origem étnica estavam num "período extremamente propício" quando se trata de conseguir os melhor cargos nas empresas.

"Durante mil anos, os homens conquistaram a maioria destes empregos, o pêndulo balançou significativamente para o outro lado e acho que vai continuar a balançar no futuro próximo", terá dito Allan, segundo os media britânicos. "Se és um homem branco, azar. És uma espécie ameaçada e vais ter que trabalhar o dobro", acrescentou.

Allan já disse ao The Guardian que os seus comentários, logo após o Dia da Mulher, não eram para ser levados a sério e tinham divertido as mulheres na plateia. "Era suposto ser divertido, um pouco hiperbólico. Claramente, os homens brancos não são literalmente uma espécie em perigo, mas eu estava a querer demonstrar o contrário, que é uma época excelente para as mulheres e pessoas das minorias étnicas que querem entrar nos negócios".

Segundo o mesmo jornal, a proporção de mulheres diretoras entre as empresas do FTSE 100 é de 26%, sendo que apenas 10% dos executivos dessas mesma firmas são do sexo feminino. Allan disse na conferência que a Tesco tinha nomeado quase um novo conselho de administração nos últimos 18 meses e que três dos seis novos diretores não-executivos eram mulheres.

A deputada do Labour, Yvette Cooper, que preside à comissão de Assuntos Internos no Parlamento britânico, reagiu no Twitter. "Diz o homem que lidera um conselho de administração de 11, oito dos quais homens brancos....!! Sem palavras", escreveu.

Já Sophie Walker, líder do Partido pela Igualdade das Mulheres, também criticou as declarações e apelou a um boicote às lojas Tesco.