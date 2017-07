Pub

Almoço com Nuno Gaioso Ribeiro, sócio fundador e presidente da Capital Criativo e vice-presidente do Benfica

Se há muitos dias em que se limita a picar qualquer coisa à secretária, no dia do nosso encontro Nuno Gaioso Ribeiro também não precisou de se afastar muito do escritório - a oferta é vasta e de qualidade junto à Avenida da Liberdade, e apesar de não ser fã de restaurantes de hotel, o Bistro 4, do Porto Bay, é diferente. Com excelente comida de influência madeirense, a fazer honras às origens do grupo, e um ambiente que assenta como um bom fato no gosto dos empresários que por ali trabalham, não é de estranhar que haja caras conhecidas por ali, incluindo um ex-governante e o homem que durante 25 anos organizou o Estoril Open, João Lagos, que almoça um pouco adiante com o dono do Porto Bay e antigo secretário de Estado, Bernardo Trindade. Sentamo-nos na esplanada - um elegante jardim onde, para mais, é permitido fumar. Faltam poucos dias para o sócio fundador e presidente da Capital Criativo ir de férias - "Vou com a minha mulher e os três filhos (rapazes de 17, 14 e 8 anos) para o Algarve e uns dias para fora" -, mas nem por isso o ritmo do trabalho abranda. Há de ser interrompido por um telefonema a convocá-lo para uma reunião de última hora.

Para já, porém, temos tempo para falar das suas atividades - é também presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco, fundador e presidente da C2 Ventures e membro do conselho superior do Instituto Português de Corporate Governance -, incluindo as horas que dedica ao Benfica, clube de que é vice-presidente há cinco anos. É mesmo por aí que começamos, apesar de um certo desconforto inerente a esta "relação pública", difícil de gerir por alguém que preza a discrição - "Há uma sobre--exposição em tudo quanto tem que ver com o futebol." Nuno faz parte da estrutura dirigente, mas não é executivo. "O Luís Filipe Vieira fez isso bem: o Benfica tem gestores profissionais escolhidos no mercado, que trabalham a tempo inteiro e são remunerados. E depois conta também com as pessoas eleitas pelos sócios - que não são remuneradas, exceto o presidente, porque têm as suas áreas de atividade, mas contribuem com a sua experiência e envolvem-se por dedicação e paixão." Diz-se que quem corre por gosto não cansa e aqui se comprova a regra: apesar do tempo que o clube do coração lhe rouba, não faz sacrifício, "dá--me gozo estar por dentro da vida do Benfica. É como ser pequenino e querer ser astronauta".

Pedimos água e vinho branco - "Gosta de Alvarinho? Então vamos beber um Soalheiro" - e, reconhecendo-me também benfiquista, conta-me como fez este percurso desde os tempos em que era um miúdo, feito adepto fervoroso por influência do avô paterno. "Ele era um benfiquista doente - deixou--me imensas coisas, um alfinete, umas argolas de ouro com o símbolo - mas o meu pai era da Académica e eu próprio vivi em Coimbra até acabar o curso, por isso, ainda que me levassem a alguns jogos, só me fiz sócio do Benfica quando vim para Lisboa, em meados de 1990." Desde então que tem um lugar cativo no estádio e habituou-se a acompanhar a vida do clube, trocando frequentemente impressões com o filho de Luís Filipe Vieira, de quem é amigo. Quando o presidente do clube trouxe a nova direção, em 2012, convidou-o a juntar-se à equipa.

Em plena época de vendas e contratações, e sem a equipa ainda bem definida, tento obter informações que me descansem, mas Nuno não se descose. Sorri, fala no sofrimento dos filhos - já nascidos em Lisboa, veem no Sporting o rival, enquanto ele, em miúdo, se picava com o FC Porto - que nem conseguiram gozar bem os últimos campeonatos porque de imediato começam a sofrer com a hipótese de o Benfica não vencer no ano seguinte. Mas mostra-se tranquilo. "Nisso o Rui Vitória foi superimportante, porque assumiu para si o modelo estratégico do Benfica do Luís Filipe Vieira, que passa por ter miúdos jovens vindos do scouting, ou formados na academia, a custo mais baixo e que são desenvolvidos e podem depois ser vendidos. Os adeptos sofrem imenso todos os anos, mas temos tido uma enorme capacidade de regeneração de equipas de um ano para o outro - e isso é mérito de Luís Filipe Vieira, que nos faz acreditar que tem sempre uma solução, seja qual for. E fez a diferença com uma dificuldade acrescida: não estava a trabalhar a partir do zero mas em cima de uma coisa totalmente destruída, herança de Vale e Azevedo."

Ao toque para pedirmos o que vamos almoçar - carpaccio de entrada, seguido do filete de um fresquíssimo peixe-espada preto -, viramos o assunto para o lado em que Nuno se sente mais à vontade. Formado em Direito em Coimbra e tendo percebido logo aos primeiros dias de estágio que iria ser muito infeliz como advogado, diz-me que o capital de risco surgiu por acaso - a mim parece-me uma inevitabilidade. Filho de um engenheiro e de uma matemática, sempre teve uma predileção pelos números e quando escolheu um curso de letras a mãe não o deixou afastar-se da sua vocação, incentivando-o a manter contacto com a matemática. Isso e o convite de Augusto Mateus, então secretário de Estado da Indústria, para trabalhar com ele, foram a chave para entrar na área financeira. E depois de dois anos no gabinete do então já ministro da Economia, em que teve nas mãos dossiês entusiasmantes como a Torralta, privatizações e a Nova Política para a Internacionalização, coube-lhe criar um fundo, maioritariamente privado, e que tinha cem milhões de euros para investir em empresas com projetos de internacionalização.

"Convidaram-me para ser um dos três administradores do Fundo de Internacionalização de Empresas Portuguesas - isto em 1997 era uma indústria muito imberbe, até mal conotada, de tal maneira que nem fazíamos um fundo de capital de risco, fazíamos uma SGPS que se chamava fundo - e começámos a investir na Logoplaste e noutros projetos muito giros." Nunca mais havia de largar a área, cujo potencial continua a estudar e desenvolver. E depois de alguns anos à frente de uma empresa espanhola, a Inversiones Ibersuizas, é em Portugal que encontra o seu projeto de vida. "Na altura, passava muito tempo fora. Quando a minha mulher engravidou, mostrou-me um cartão amarelo: não ia ficar sozinha. Então regressei e, depois de uma tentativa de comprar e operar uma empresa de gás, decidi abrir a Capital Criativo. Estamos a falar de 2009, uma altura ótima para investir mas péssima para levantar dinheiro. Mas conseguimos primeiro levantar um fundo de 20 milhões, dois anos depois mais 60 e agora estamos nos 120,5 milhões. Se tudo correr bem, queremos duplicar esse valor de investimentos."

Pelo caminho, uma eventualidade revelou-se uma excelente oportunidade: o segundo fundo que a Capital Criativo constitui tinha uma restrição geográfica que apenas lhe permitia investir a sul (Lisboa, Alentejo e Algarve), levando a uma aposta natural no turismo. Mas em vez de seguir o caminho evidente, a hotelaria, decidiu apostar nos outros potenciais alvos de gastos dos turistas, como a animação turística, espaços como o Mercado de Campo de Ourique ou o Monte Mar, agências de eventos corporativos, empresas de produção de materiais relevantes para turismo, etc.

Pergunto-lhe como funciona uma capital de risco. Nuno explica, partindo de uma expressão do avô: "Ele dizia que capital e bom senso são as coisas mais mal distribuídas do mundo. Nós o que fazemos é juntá-las." E concretiza: há empresas que têm projetos para se lançar ou para crescer e que procuram financiamento e há negócios em que a capital de risco vê valor. Não importa quem procura quem, havendo viabilidade, a empresa torna-se sócia - de capital ou de dívida, "que será paga no calendário previsto, corra o projeto muito mal ou muito bem" - e ajuda com a sua experiência de gestão a atingir resultados. "Enquanto sócios de capital, podemos ganhar ilimitadamente ou perder, mas havendo um risco maior, temos também um potencial de ganho muito superior." Seis ou sete anos depois de entrar nas empresas, a capital de risco sai - e pode recupera duas, três, quatro vezes mais do que investiu. "Quanto mais experiência temos, menos erros cometemos. Mas todos os investimentos são diferentes. Quando se investe em startups, por exemplo, sabemos que algumas vão ficar pelo caminho, mas uma há de correr tão bem que mais que compensará o que se perdeu." O dinheiro para investir vem da criação de um fundo constituído através de ações de fundraising promovidas pela capital e risco junto de bancos, do Estado, de fundos de pensões ou até de outras empresas que aceitam aplicar uma parte do capital nesses negócios.

Já com o carpaccio arrumado e o peixe a chegar, Nuno confessa que lhe dá muito gozo investir sobretudo em empresas boas e que querem de crescer (fábricas em expansão, empresas com projetos de internacionalização, que compram outras empresas...). "No nosso caso, em cada dez em que investimos mais de metade têm um retorno em linha com o esperado (10% a 15%), uma ou duas correm mal e depois há uma que consegue outperform e multiplica o investimento por dez ou 15."

O tema entusiasma-o e vai-me contando que a sua empresa não se limita a dar financiamento. "Ajudamos a alisar defeitos, a preencher falhas de gestão, temos um efeito positivo nas empresas em que investimos - que são todas auditadas e transparentes, logo pagam mais impostos. Quando vendemos uma empresa, o mercado sabe que é uma estrutura profissional." Fala-me no novo negócio que as capital de risco americanas encontraram no direito sucessório, para exemplificar como a intervenção pode ser benéfica a vários níveis - incluindo ajudar a regular relações entre herdeiros -, mas reconhece que em Portugal não há dimensão para um fundo exclusivamente formatado para esse fim. Há um caminho a fazer, porém, num mercado que, mundialmente, "vale 30 vezes o nosso PIB, com metade das grandes transações mundiais a serem feitas por operadores de capital de risco e sendo, ainda que recente, uma das indústrias que mais crescem no mundo".

O peixe-espada vai desaparecendo em deliciosas explosões de sabor, mas Nuno Gaioso Ribeiro não se desvia. Explica as virtudes do capital de risco num momento em que os chamados valores seguros desapareceram e os tradicionais refúgios pouco ou nada rendem. Vantagens que fazem sobretudo sentido numa sociedade que vai gastar mais em reformas e durante muito mais anos. "As tradicionais obrigações do tesouro, depósitos a prazo, aplicações de baixo risco hoje valem zero. Para menorizar esse efeito e melhorar o rendimento das carteiras, cada vez mais os fundos de pensões nos Estados Unidos e no Reino Unido tomam um pouco mais de risco em ativos para garantir mais rendimento." Esse foi, garante, um efeito positivo da crise financeira: a mudança de perceção relativamente ao capital de risco. "O que é que aconteceu aos obrigacionistas do Banco Popular? Achavam que estavam seguros e receberam zero. Os depósitos hoje não têm risco? Nós habituámo-nos a avaliar os nossos fornecedores todos mas mantivemo-nos acríticos em relação aos bancos, tomámo-los como valor certo, mas temos de perceber que quando tomamos obrigações de remuneração certa aquilo também tem risco associado."

Está como peixe na água e prossegue, já com o prato principal levantado e o pedido de fruta laminada a caminho. "O retorno médio desta indústria a nível mundial é acima de 10%, mas os 25% melhores têm mais de 20% de retorno - se meterem aqui 5% ou 7,5% das carteiras de investimento, os fundos de pensões melhoram a sua performance e garantem liquidez para quando têm de pagar. O que justifica que os grandes clientes do capital de risco sejam fundos de pensões, fundos de fundos e poupanças significativas de grandes empresas e famílias. Em Portugal, porém, quase nada disto existe."

Ainda assim, a indústria beneficia do interesse dos bancos, que reconhecem o seu papel quer na restruturação de empresas com problemas quer no seu contributo para a saúde financeira e de gestão e para a expansão das melhores - dá-lhes capital e reduz o risco para a concessão de crédito. "Há marcas e empresas que não se sonha que são apoiadas por capital de risco", diz, e dá como exemplos os hotéis da Amorim Turismo, as gasolineiras Prio e os ginásios Fitness Hut, para de seguida se confessar um fã do que chama boring businesses. "Fábricas de mangueiras de alta pressão, gestão de arquivos, pladur... Quando as pessoas pensam em criar um negócio, pensam numa loja, num restaurante. Mas porque é que uma fábrica de parafusos não é melhor negócio?"

Aproveito para afastar o ângulo. Quero saber se nota melhorias na economia. Nuno parte do particular para fazer um retrato positivo, sobretudo no que respeita à confiança que se sente no país. "Nós só investimos em empresas portuguesas e gostamos muito das que têm pouco risco em Portugal, mas temos muitas que têm muito risco em Portugal. No entanto, o país está melhor do que há cinco anos e isso revela-se na melhoria de indicadores económicos, num sistema financeiro a estabilizar, que já tem liquidez, num PIB que cresce, ainda que a uma velocidade inferior à que poderia ter." Reconhece que há setores com maiores dificuldades e obstáculos à captação de investimento estrangeiro. "Portugal é uma economia de base muito pequena e frágil e muito exposta a riscos próprios e externos. Espanha espirra e nós ficamos constipados. Se estamos a competir com Singapura ou com a Macedónia ou o que for e chegamos a Londres e falamos de Portugal, torcem-se um bocado." Nisto, os temas regulatórios e de justiça, e sobretudo a instabilidade fiscal, têm responsabilidades. "Porque é que a indústria americana de capital de risco não investe em Portugal? Porque no Luxemburgo até pode pagar mais impostos, mas sabe que o sistema fiscal é estável e não vai mudar de um momento para o outro, tem a garantia de que durante os 15 anos que são a vida de um fundo ninguém vai alterar as condições."

A fruta fresca chegou e torno a virar agulhas para saber se a consolidação da banca em Portugal foi vantajosa e se veria utilidade na criação de um banco de capitais privados portugueses. Diz-me que a entrada de investidores internacionais contribuiu para melhorar a credibilidade do sistema financeiro e gerou maior profissionalização, transparência e análise de risco. Mas vê como podem formar-se nuvens de tempestade. "O risco dos bancos internacionais é tomarem decisões cegas, é alguém no escritório em Frankfurt ou em Londres dizer: agora é para cortar 30% da exposição a crédito em Portugal. Decisões que são arrasadoras do ponto de vista económico. A estrutura de capital estrangeira tem esse efeito de menor elasticidade e maior rigidez em decisões externas, em períodos de aperto."

Um problema que também resulta da excessiva alavancagem das nossas empresas? "Diz-se que somos campeões europeus de futebol e do endividamento." Depois divide a questão em duas: subcapitalização e sobre-endividamento. E garante que este lastro vem de muitos anos de "incentivos perversos" a que o financiamento da atividade económica fosse feito com base em dívida e não em capital. "Imagine que eu subscrevo umas ações: meto ali mil euros e a empresa liberta lucro e paga-me dez. Eu vou ter de pagar IRC sobre o dividendo. Mas se em vez de capital eu puser dívida, o juro é considerado um custo fiscal..." No fundo, a dívida é como o vinho, "é um problema de dose", e até há crédito bom. "Os nossos avós só tinham casa quando conseguiam comprar e só usufruíam dela nos últimos 15 anos de vida. Agora conseguimos comprar a crédito e usufruir grande parte da vida. O problema é quando começamos a contrair dívida para ir de férias ou quando somos despedidos e recorremos a nova dívida para pagar o crédito."

É também por isso, explica-me já com os cafés na mesa, que vê vantagens na criação de um banco que ajudasse a resolver o problema do malparado. "O sistema financeiro está estabilizado, tem liquidez. Mas o malparado está a fazer que todo o resultado vá ser consumido por provisões de imparidades, gerando um problema de rentabilidade no sistema financeiro. O excesso de dívida nas empresas resolve-se - pode reestruturar-se, cortar parte dela, converter parte em produtos híbridos ou de capital. Por vezes as empresas têm condições para reestruturar-se, mas o volume excessivo de crédito está partido por vários bancos e têm de gerir a interlocução e encontrar uma solução aceitável para todos, o que é difícil. Um banco para o malparado criaria um interlocutor único e facilitaria isto, tirando também do balanço dos bancos esse peso enorme. A questão é como é que isso se faz sem necessidades adicionais de capital."

Havia aqui pano para mangas, mas o tal telefonema a revelar a necessidade da sua presença no escritório impede que nos alonguemos mais. Despedimo-nos com a certeza de que o capital de risco ainda tem um papel a desempenhar na consolidação do crescimento económico.

Bistro 4 - Hotel Porto Bay

› Água

› Vinho branco Soalheiro

› Carpaccio

› Filete de peixe-espada preto com crosta de tomate, cebola, azeitona, broa de milho com beurre blanc

› Fruta fresca laminada

› Cafés

Total: 75 euros