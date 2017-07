Pub

Entrada do grupo chinês na TAP é feita através da participação no consórcio Atlantic Gateway

O grupo chinês HNA já está no capital da TAP. A chegada do grupo chinês ao capital da companhia aérea portuguesa foi feita através da entrada no capital do consórcio Atlantic Gateway, que detém 45% da empresa liderada por Fernando Pinto. O investidor asiático, ao possuir 5,6% do consórcio liderado por Humberto Pedrosa e David Neeleman, passou a deter 2,52% do capital da TAP.

