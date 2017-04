Pub

Há um novo filme na campanha global da Heineken para a UEFA Champions League que acaba com as desculpas para não assistir ao futebol à semana

Acabaram-se as desculpas para não convidar os amigos lá para casa para verem os jogos da Champions League. Mesmo tendo que se levantar cedo no dia a seguir, não se preocupe com as arrumações. A Heineken disponibiliza uma equipa de limpezas que vai lá a casa depois do jogo e lhe deixa tudo limpo num instante.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia