Ranking da Forbes mede recomendações dos funcionários aos amigos e concordância com as posições do presidente executivo

A empresa portuguesa OutSystems foi considerada como uma das melhores do mundo para trabalhar no segmento de cloud, de acordo com a lista publicada pela edição digital da Forbes desta quinta-feira. Situada em sexto lugar, a empresa liderada por Paulo Rosado fica à frente de multinacionais como SAP, Microsoft e Amazon Web Services. Este ranking é liderado pelos norte-americanos ProsperWorks.

