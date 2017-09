Pub

O novo chocolate foi revelado num evento em Xangai, na China, na terça-feira

Uma chocolateira suíça revelou um novo sabor de chocolate, que apelidou de Ruby. A empresa Barry Callebaut, uma das maiores produtoras de cacau do mundo, disse que foram necessários 13 anos para desenvolver esta nova iguaria, que se distingue facilmente pela cor: é cor-de-rosa.

O chocolate foi revelado num evento em Xangai, na China, na terça-feira. Segundo o criador, a cor é natural, devido ao tipo de grão de cacau utilizado, sem que tenha sido usado qualquer ingrediente adicional para isso.

Em termos de sabor, é uma mistura de amargo e frutada, disse Martin Diez, chef da Barry Callebaut, citado pela Reuters.

No entanto, há especialistas que encaram esta afirmação com algum ceticismo. Rom Ramsey salientou, em declarações ao The Independent, que a Barry Callebaut ainda não revelou muito sobre a forma como o chocolate é feito e que, por isso, só quando for posto à venda se perceberá se é algo interessante "ou um truque de marketing".

