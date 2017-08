Pub

O diálogo tem de voltar à Autoeuropa, defende o ex-governante e atual presidente do FAE.

Defende reformas de fundo para o país. Em detalhe, quais são elas e porquê?

Há que fazer a reforma do Estado e não é a do Simplex, que é muito importante para melhorar a eficiência e a reforma do Estado, mas é sim a reforma que passa por ver qual é o papel do Estado. O Estado tem três grandes funções: uma de soberania; uma função de produção de bens e serviços - e aí penso que pode haver uma redefinição do papel do Estado, que pode contratualizar com outras iniciativas sem que a população seja penalizada, repensando-se a função do Estado; e há a função de proteção social, que pode envolver outras entidades também. Quando fui secretário de Estado da Segurança Social dava um ênfase enorme às misericórdias, às instituições particulares de solidariedade social, que fossem geridas pelas IPSS e não pelo Estado. Temos de olhar para um Estado mais eficiente, porque hoje ainda continua a consumir quase 50% daquilo que nós produzimos de riqueza. É necessário fazer a reforma da Segurança Social e há muitos anos que defendo isso.

