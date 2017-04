Pub

A percentagem de portugueses que recorreram a créditos ou a cartões de crédito aumentou de 34% para 44% em 2017. Há várias finalidades, mas o crédito à habitação, com 33%, e o crédito automóvel, com 20%, são os mais comuns. Os dados, divulgados hoje, são do estudo sobre literacia financeira realizado pelo Cetelem.

