Reforma do IRS tirou 23 milhões de euros às famílias em despesas de Educação, mas a troca de dedução personalizante por despesas gerais de educação foi favorável. Regime fiscal para atrair estrangeiros custou 166 milhões

O exclusivo grupo dos que declaram ao fisco ganhar acima de 250 mil euros por ano passou a contar com mais 53 contribuintes, fazendo subir para 2452 o número de famílias neste patamar de rendimentos. A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibilizou agora os dados do IRS de 2015 e estes mostram ainda que a reforma do IRS se traduziu num mau negócio fiscal para as famílias no que diz respeito às despesas de Educação, fazendo-as perder 23 milhões de euros.

Para o pequeno acréscimo de famílias mais ricas contribuíram os que têm outros rendimentos que não os de trabalho dependente e pensões. Na verdade, os pensionistas e trabalhadores por conta de outrem são uma minoria, não indo além dos 480. No seu conjunto, estas famílias representam 0,05% dos 5 milhões de agregados que entregaram declaração de IRS relativa a 2015, mas responderam por 471 milhões de euros (ou 4,67%) dos 10,52 mil milhões que o IRS rendeu naquele ano. Este valor representa, segundo as contas do fisco, uma subida de 10,15% face ao ano anterior e reflete um aumento do rendimento bruto declarado e também da taxa efetiva de imposto paga por estes agregados, que foi de 42,91% (para os rendimentos de pensões e trabalho por conta de outrem) e de 43,18% nos restantes casos. As taxas do IRS são aplicadas de forma progressiva, sendo que o valor nominal para a fatia de rendimentos que ultrapassam os 80 mil euros por ano é de 48%, a que se somam ainda dois escalões de contribuições de solidariedade.

Impacto da reforma

Dos cinco milhões de declarações que o fisco recebeu em 2015 (número ligeiramente inferior ao do ano anterior porque a reforma do IRS aumentou as pessoas excluídas do radar deste imposto), apenas metade, ou seja, 2,59 milhões, pagou imposto (ver ao lado).

Os dados revelam ainda o impacto da reforma do IRS. Neste domínio há boas e más notícias para os contribuintes. Entre as mudanças de impacto negativo estão as despesas de Educação. A reforma veio excluir deste tipo de dedução todas os gastos com produtos ou serviços sujeitos às taxas de 13% e de 23% do IVA, impossibilitando as famílias de descontar ao imposto os materiais escolares ou as refeições, por exemplo. Tudo isto ajudou a que o valor das deduções à coleta da Educação tivesse baixado de 285 milhões de euros em 2014 para 262 milhões de euros em 2015. E como o número de famílias a reportar este tipo de gasto na sua declaração até aumentou (de 910 mil para 1,07 milhões), o valor deduzido por agregado baixou de 313 euros para 256 euros. No seu conjunto, os contribuintes perderam 23 milhões de euros.

Outra das consequências de reforma do IRS foi a troca de uma dedução pessoal (de 213 euros) pelas despesas gerais familiares, que implicam a recolha de faturas mas dão direito a um abatimento de 250 euros. E os resultados revelam que estas despesas ajudaram a reduzir o IRS do conjunto dos portugueses em 1326 milhões de euros (contra 1314 milhões da referida dedução pessoal em 2014).

O custo associado ao benefício fiscal do regime dos residentes não habituais foi no ano passado de 166 milhões de euros, uma subida de 35% face ao ano anterior. Este regime permite aos trabalhadores altamente qualificados pagar uma taxa de IRS reduzida e aos reformados ficar isentos.