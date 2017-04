Pub

Reforma do IRS reduziu em 23 milhões de euros as deduções com Educação, mas a troca da dedução pessoal pelas despesas gerais familiares foi positiva.

O exclusivo grupo dos que declaram ao Fisco ganhar acima de 250 mil euros por ano passou a contar com mais 53 contribuintes, fazendo subir para 2452 o número famílias neste patamar de rendimentos. A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibilizou agora os dados do IRS de 2015 e estes mostram ainda que a reforma do IRS se traduziu num mau negócio fiscal para as famílias no que diz respeito às despesas de Educação, fazendo-as perder 23 milhões de euros.

