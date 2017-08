Pub

Operários juntam-se em dois plenários para discutirem proposta de horário alternativa ao trabalho aos sábados

Vão viver-se horas decisivas na Autoeuropa. Na segunda-feira, 28 de agosto, realizam-se dois plenários na fábrica de Palmela: de manhã, entre as 7h00 e as 8h30, e de tarde, entre as 15h30 e as 17h00. Esta é a última oportunidade para desconvocar a greve agendada para dois dias depois, a 30 de agosto. Paralisação convocada por causa da proposta de novo horário de trabalho e que foi recusada por quase três quartos dos operários, mesmo depois do pré-acordo com a comissão de trabalhadores (CT).

