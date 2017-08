Pub

Pine Cliffs aposta na diversificação para combater a sazonalidade e prevê crescer 10% em receitas neste verão

Thomas Schoen tem razões para estar sorridente. Este verão festeja os 25 anos do Pine Cliffs, um dos resorts de luxo do Algarve, e assinala a data com uma estratégia de investimento na diversificação. Faz parte desses planos a aposta num spa, mas não só.

